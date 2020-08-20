شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5754 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 5700 نقطة،والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأعلى لمستوى المقاومة الهام عند 6100 نقطة، الا انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 5600 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 5300 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,705 وبين مستوى المقاومة هو 5,817 نقطة