شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحافظ على ارتفاعه -تحليل صباحي- 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يحافظ على ارتفاعه في الأجل القصير، حيث اغلق عند مستوى 9813 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما يقترب المؤشر حاليا من مستوى مقاومته القوي عند 10000 نقطة، والذي نتوقع ان يشهد المؤشر عنده عمليات جني ارباح، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,775 وبين مستوى المقاومة هو 9,852 نقطة