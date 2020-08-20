شكرا لقرائتكم خبر عن عضو القابضة المعدنية: أصول شركة الحديد والصلب قادرة على تطويرها وسد ديونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، أن شركة الحديد والصلب تمتلك أصولا كبيرة قادرة على سداد كافة ديون الشركة، وقادرة على توفير موارد مناسبة لتطوير الشركة من خلال مشروع التطوير مع شركة فاش ماش الاوكرانية .

وبلغت خسائر الشركة فى 31 مارس لعام 2020 حوالى 783.8 مليون جنيه، والمديونيات المستحقة على الشركة 9.08 مليار جنيه ونسبة الخسائر المرحلة إلى رأس المال 410%.

أضاف خالد الفقى لـ" الخليج 365 "، أن الشركة يمكن تطويرها فى حالة وجود نية حقيقية لتطويرها، لافتا أن الشركة يمكن تطويرها وتحديث مصانعها من خلال استغلال الأصول بشكل مناسب والاستفادة من الطاقات المتاحة .

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وأوضح أن ما يتردد عن تصفية الشركة غير مقبول وستكون تبعاته كبيرة ومكلفة، بل أن تصفية الشركة ودفع تعويضات للعاملين أكثر تكلفة بمراحل من تكلفة عملية التطوير، لافتا أن اسم الحديد والصلب يرتبط بالصناعة فكل شركات الصلب خرجت من رحم الحديد والصلب، التى تحملت اعباء كثيرة نتيجة عدم صح استثمارات فيها منذ سنوات .

يشار أنه بالنسبة للمناجم، فقد قامت الشركة مؤخراً بتوقيع عقد شراكة مع شركة فاش ماش الأوكرانية، وذلك لرفع تركيز خام الحديد بالواحات البحرية، باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسى الجاف الموفر للمياه، وتم الاتفاق على إنشاء وحدة نصف صناعية وفى حالة نجاح التجارب سيتم عمل مصنع لتركيز الخام..