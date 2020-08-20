شكرا لقرائتكم خبر عن دمياط تستحوذ على 70% من صادرات الأثاث على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول صناعة الأثاث في مصر خلال الفترة من عام "2008-2019"، أن مشروع مدينة دمياط للأثاث بمحافظة دمياط، يوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة والتي يمثل إنتاجها نحو 70% من حجم صادرات الأثاث على مستوى الجمهورية بجانب توفير حوالي 200 ألف فرصة عمل مؤقتة خلال مرحلة الإنشاء.

وقالت الدراسة، إن النشاط الصناعي في مدينة دمياط يعتبر من أهم الأنشطة الاقتصادية، فهو يعتمد على العنصر البشري باعتباره من أهم الموارد التي تمتلكها المحافظة، وتقوم صناعة الأثاث في دمياط على وحدات إنتاجية يدير معظمها القطاع الخاص والتي تشتهر بصناعة الأخشاب على اختلاف أنواعها، وكذلك الصناعات المكملة لتوفير الخامات اللازمة لهذه الصناعة.

Advertisements

وقدرت الدراسة، إجمالي من يعمل بصناعة الأثاث بنحو 70% من قوة العمل بالمحافظة والتي يوجد بها عديد من الصناعات الأخرى مثل الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وتعليب الأسماك والزيوت والصابون ومواد البناء وصناعات أخرى.

وجاءت المحافظات الحضرية فى المرتبة الأولى من حيث إجمالى الإنتاج بسعر البيع فقد ارتفع من 399.1 مليون جنيه إلى 597.4 مليون جنيه بنسبة 49.7% خلال الفترة "2010 – 2019".

وارتفع إجمالى قيمة الصادرات من الأثاث من 1.4 مليار جنيه إلى 4.2 مليار جنيه بنسبة 204.2%، وفى نفس الوقت ارتفع إجمالى قيمة الواردات من 1.5 مليار جنيه إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة 287.5% خلال "2010 ــ 2019".