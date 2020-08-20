شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل المؤشر خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.01% بما يعادل -0.52 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7,600.00، ليستهدف مستوى المقاومة 8,000.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,600.00 ومستوى المقاومة 8,000.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
86
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
101
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عدد أسهم الشركات الثابتة
11
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عدد أسهم الشركات المتداولة
197
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