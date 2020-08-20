الأندلس يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 20-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد صعود سهم الأندلس (4320) في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 16.58، ليرتد منه انخفاضاً وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليقلص الكثير من مكاسبه ويغلق على ارتفاع بنسبة بلغت 0.88% بما يعادل 0.14 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.78، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 17.18.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.78 ومستوى المقاومة 17.00.
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