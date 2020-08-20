شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يستنفذ فرصه الإيجابية– تحليل صباحي – 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اتحاد اتصالات (7020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وذلك بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.93% بما يعادل 0.25 نقطة، ولكن يعاني السهم وسط ذلك من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 26.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 28.20.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد اتصالات يستنفذ فرصه الإيجابية– تحليل صباحي – 20-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.