شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم مبكو (1202) في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 16.10، ارتد منه انخفاضاً على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 15.90 ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.25% بما يعادل -0.04 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وليحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 15.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 17.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.02 ومستوى المقاومة 16.60.