شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الأرضية يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الخدمات الأرضية (4031) في آخر جلساته، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة العنيد 30.00، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.51% بما يعادل 0.15 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 30.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 32.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.60 ومستوى المقاومة 31.00.