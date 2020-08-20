شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يظهر المزيد من العلامات السلبية – تحليل صباحي – 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليختبر السهم خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة وحذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.30% بما يعادل 0.04 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 14.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 12.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.68 ومستوى المقاومة 14.00.