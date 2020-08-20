شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تأمين الممتلكات فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد التأمين على الممتلكات أحد أهم التغطيات التامينية التي توفر حماية للمباني السكنية وغيرها من الممتلكات ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها مثل: الكوارث الطبيعية والعواصف وتغطية الخسائر الناتجة عن الحريق أو الانفجار أو السرقة.

1 - هو التأمين الذى يكون فيه الممتلكات موضوع التأمين ، ومن أهمها " التأمين من خطر الحريق ، تأمينات من أخطار النقل البحرى (غرق ، حريق ، تصادم ، تلف)، والتأمين من أخطار الطيران (تلف أو فقد الطائرة)، تأمين من أخطار السيارات (تصادم ، حريق ، تلف) ، تأمين من أخطار السرقة

2 - ينقسم التأمين على الممتلكات إلى تأمينات الحرائق ، التأمين الهندسى ، التأمين على السيارات ، والتأمين البحرى ، وتأمين الطاقة ، وتأمين الطيران

3 - يشمل التأمين على الممتلك بعينه ويقتصر على التأمين على الحريق أو السرقة فقط ، وتقوم شركة التأمين برصد قائمة المفقودات وسبب الضرر ،ولكنه لا يشمل التأمين ضد الفيضانات أو ضد الأضرار الناتجة عن الإرهاب أو الحرب.

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4 - يتم تحديد الحد الأقصى لقيمة التغطية التأمينية على أساس قيمة المسكن المؤمن عليه وقيمة محتوياته حسب التقديرات ، إضافة إلى منفعة المسؤولية تجاه الغير والخدم وقيمة المصاريف الإضافية لإيجاد سكن بديل في حال تلف المسكن المؤمن عليه. ويتم التعويض على أساس الإصلاح أو الاستبدال أو التعويض النقدى.

5 - ترجع أهمية التأمين على الممتلكات إلى الحماية من الأخطار المتوقع حدوثها على الممتلكات وما تحويه من أدوات ثمينة

6 – قد تشمل وثيقة التأمين على الممتلكات تغطية الخسائر أو الأضرار الناتجة عن تعرض محتويات المنزل للسرقة وذلك في حدود التغطية التي توفرها الوثيقة. ويجب الانتباه إلى الاستثناءات التي لا تلزم شركات التأمين بتحمل خسائر تعرض محتويات المنزل للسرقة؛ على سبيل المثال وليس الحصر: تعرض الممتلكات المتروكة خارج المبنى دون حراسة للسرقة أو إذا كانت المباني غير مقفلة أو في حال كان المؤمن له أو أي من مستخدميه أو أي من أفراد أسرته أو أي من المقيمين الدائمين متورطاً أو مشتركاً في جرم السرقة.

7- يمكن أن تغطي الوثيقة مسؤولية المؤمن له النظامية بما في ذلك التكاليف والمصاريف القضائية بموافقة خطية من الشركة بالنسبة للوفاة العرضية أو الإصابات الجسدية التي قد يتعرض لها أي عامل منزلي أثناء مزاولته للعمل داخل مسكن المؤمن له أو أثناء إقامته المؤقتة في أي مكان داخل المملكة أو أثناء تواجده داخل مركبة يستخدمها للمؤمن له أو أي من المقيمين معه بالمسكن.