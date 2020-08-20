سهم «تارجت»يصعد 9% مع قفزة الأرباح 80%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم «تارجت»، أمس الأربعاء، بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية قفزة 80.3% في الأرباح، وقفز بنحو 8.8% ليصل إلى 148.90 دولار.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في مجال البيع بالتجزئة، أمس الأربعاء، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 1.69 مليار دولار (3.35 دولار لكل سهم) في الثلاثة أشهر المنتهية في 1 أغسطس / آب الجاري مقابل أرباح بقيمة 938 مليون دولار (1.82 دولار للسهم الواحد) في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح المعدلة 3.38 دولار في الربع الماضي، وهو مستوى قياسي، ومقارنة مع التوقعات البالغة 1.63 دولار لكل سهم.

ووفقاً لنتائج الأعمال، فإن إيرادات الشركة الأمريكية ارتفعت بنحو 24.7% على أساس سنوي من 18.42 مليار دولار إلى 22.97 مليار دولار في الربع المنتهي في بداية أغسطس / آب الجاري.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن إيرادات «تارجت» سوف تبلغ 19.97 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2020.

وصعدت المبيعات في المجمل بوتيرة قياسية بلغت 24.3% في الأشهر الثلاثة حتى 1 أغسطس / آب على أساس سنوي، وهو ما يعكس زيادة 10.9% في مبيعات المتاجر ونمواً بنحو 195% في المبيعات الإلكترونية.

ويجدر الإشارة إلى أنه خلال أول ستة أشهر من العام المالي الحالي (فترة الأشهر الستة حتى 1 أغسطس / آب عام 2020)، شهدت انضمام نحو 10 ملايين عميل رقمي جديد، وحصلت على نحو 5 مليارات دولار من حصة السوق.