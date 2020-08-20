الدولار قربأقل مستوى في 27 شهراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كافح الدولار، أمس الأربعاء، ليستقر فوق أقل مستوى في 27 شهراً بقليل الذي سجله الليلة الماضية بعد صعود قياسي لوول ستريت زاد من الضغط على العملة الأمريكية جراء تنامي توتر التجارة بين واشنطن وبكين.

واستقرت العملة الأمريكية إلى حد كبير عند 92.262 مقابل سلة من العملات في التعاملات الأوروبية مرتفعة قليلاً عن أقل مستوى منذ إبريل/نيسان 2018 عند 92.124 الذي سجلته يوم الثلاثاء.

وفقد مؤشر الدولار أكثر من 5% منذ نهاية يونيو/حزيران وسجل أكبر خسارة شهرية في عقد في يوليو/تموز مع مراهنة المستثمرين على تعاف اقتصادي أقوى خارج الولايات المتحدة.

وكان اليورو المستفيد الرئيسي من ضعف الدولار وزاد 6% مقابل الدولار منذ نهاية يونيو/حزيران. وارتفعت العملة الموحدة 0.1% لتتماسك فوق 1.19 دولار.