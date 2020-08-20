2.002 تريليون دولار قيمة شركة أبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت أبل أمس الأربعاء أول شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار، بعد مكاسب قوية للسهم منذ بداية العام الجاري تجاوزت 59%.

وجنب مستثمرو وول ستريت الصعوبات التي تواجه المنظومة الخاصة بهواتف آيفون لصالح رهانات على أنها لن تزداد إلا تقدماً في مرحلة ما بعد فيروس كورونا، وارتفعت القيمة السوقية لأبل أعلى تريليوني دولار لأول مرة على الإطلاق خلال تعاملات أمس الأربعاء، مع صعود السهم بنحو 1.4% إلى 468.65 دولار لتصل القيمة السوقية إلى 2.002 تريليون.

ورغم مخاوف من أن أزمة كورونا ستضغط على أعمالها تمكن صانعة الآيفون من مضاعفة قيمتها السوقية في أقل من خمسة أشهر بعد أن تراجعت بشكل قوي في ذروة الوباء العالمي.

على الرغم من المخاوف بشأن ما قد يعنيه إغلاق المتاجر والضغط الاقتصادي لمبيعات الأجهزة في الشركة، فقد أظهرت أبل مرونة أعمالها في الربع الأخير من خلال مبيعات تجاوزت التقديرات خاصة لأجهزة آيباد وماك بشكل خاص، نظرًا لأن المزيد من الأشخاص يدرسون ويعملون من المنزل.

وواصلت أبل كتابة التاريخ بعدما كانت أول شركة ترتفع فوق تقييم تريليون دولار في 2 أغسطس/آب 2018، بعد 38 عاماً من طرح الشركة للاكتتاب العام.