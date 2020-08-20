فنادق «الدار» تحصل على شهادة الأمان «GO SAFE»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصبحت «الدار العقارية» أول شركة في أبوظبي تحصل جميع فنادق محفظتها على شهادة الأمان Go Safe من «دائرة الثقافة والسياحة» في الإمارة؛ وذلك مع امتثال فنادقها ال9 لجميع بروتوكولات البرنامج البالغ عددها 361 بروتوكولاً؛ حيث حققت إنجازاً مهماً، يعكس التزام منشآتها بمعايير صحية عالمية المستوى، وجاهزيتها التامة لاستقبال النزلاء من المقيمين والزوار على حد سواء.

وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «الدار العقارية»: «لطالما وضعت حكومة أبوظبي تحقيق الرفاهية للقاطنين والزوار في صلب سياساتها، وخير مثال على ذلك برنامج شهادة الأمان «Go Safe»، ومع إعلان امتثال جميع فنادقنا لمتطلبات البرنامج، يمكن لضيوفنا الكرام اليوم أن ينعموا براحة البال أثناء إقامتهم لدينا مع التزام وجهاتهم المفضلة بأعلى معايير الصحة والسلامة. ونتطلع إلى استقبال المزيد من النزلاء في فنادقنا خلال الأشهر القادمة».

ومع أن برنامج «Go Safe» يركز في المرحلة الراهنة على الفنادق ومناطق الجذب السياحي تحديداً، فإن «الدار» تعده أساساً مرجعياً لأفضل الممارسات التي تضمن رفاهية العملاء في جميع القطاعات، وتطبق الشركة بروتوكولات البرنامج حيثما أمكن عبر محفظتها الشاملة في قطاعات الترفيه والتجزئة والعقارات. وقد نجحت ملاعب الجولف عالمية المستوى التابعة ل«الدار»، بما في ذلك «ياس لينكس» و«نادي شاطئ السعديات للجولف»، بتطبيق 90% من بروتوكولات البرنامج عبر عملياتها التشغيلية، فيما تسعى المراكز التجارية التابعة للشركة إلى تطبيق 92% منها.

وتعد شهادة الأمان Go Safe برنامجاً تطوعياً، أطلقته دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ لضمان التزام الفنادق ومناطق الجذب السياحي في الإمارة بأعلى معايير الصحة والسلامة في ظل تفشي جائحة «كوفيد - 19» عالمياً. ويتضمن برنامج الشهادة 361 بروتوكولاً تغطي كل شيء بدءاً من جاهزية الفنادق ووصولاً إلى تجربة العملاء والعمليات التشغيلية بشكل عام. وتجري مراجعة وتحديث هذه البروتوكولات بشكل متواصل؛ لضمان انسجامها الدائم مع أفضل الممارسات العالمية.