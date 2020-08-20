ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، أمس الأربعاء، أن الفائض المعدل لميزان المعاملات الجارية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، زاد إلى 20.69 مليار يورو في يونيو/حزيران، من 11.27 مليار يورو في مايو/أيار؛ إذ ارتفع الفائض التجاري.

وفي الاثني عشر شهراً حتى يونيو/حزيران، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6% في السنة السابقة، في الأغلب بسبب تراجع فائض تجارة الخدمات، وتقلص تدفق الدخل الأولي الذي يتضمن الأرباح من استثمارات خارجية.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات نهائية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، أمس الأربعاء، أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع قليلاً على أساس سنوي في يوليو/تموز، وزادت مؤشرات أساسية على الرغم من الضغوط الانكماشية في خضم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأكد «يوروستات» تقديره السابق بزيادة نسبتها 0.4% في التضخم على أساس سنوي في يوليو/تموز، بعد ارتفاع بلغ 0.3% في يونيو/حزيران.

كما أبقى المكتب على تقديراته الأولية الصادرة في 31 يوليو/تموز، بشأن مؤشرات التضخم الأساسية التي تستثني الأسعار الأكثر تقلباً، دون تغيير.

وقال «يوروستات» إنه مع استثناء أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة وهو معيار يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويتابعه عن كثب لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية فإن التضخم ارتفع في يوليو/تموز 1.3% من 1.1% في يونيو/حزيران؛ بل إن معياراً أضيق نطاقاً، يستثني أيضاً المشروبات الكحولية والتبغ، قفز إلى 1.2% من 0.8 في% في يونيو/حزيران.

وفاجأت الزيادات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا تباطؤ التضخم؛ إذ خفضت ألمانيا مؤقتاً، معدل ضريبة المبيعات في يوليو/تموز، بينما ظل اقتصاد المنطقة يعتريه الضعف بسبب تراجع النشاط في ظل الجائحة.

وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف، فلا تزال قراءة يوليو/تموز، بعيدة عن هدف البنك المركزي الأوروبي للتضخم المتمثل في «أقل من 2%، ولكن قريباً منها على المدى المتوسط».

وعدل «يوروستات» اليوم الأربعاء بالخفض الطفيف، القراءة الشهرية لأسعار المستهلكين، والتي انخفضت 0.4% في يوليو/تموز، بدلاً من 0.3% في تقديراته الصادرة في وقت سابق.