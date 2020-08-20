جمارك دبي تؤهل 1179 طالباً لسـوق العمـل عبـر الاتـصـال المرئـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تماشياً مع توجهات ورؤية قيادتنا الرشيدة؛ المتمثلة في تمكين طلبة التعليم الثانوي وإكسابهم المهارات المهنية في مراحل مبكرة، وتعزيز روح المسؤولية والمواطنة الصالحة لديهم؛ اختتمت جمارك دبي برنامج التدريب العملي والمهني لطلبة المرحلة الثانوية (الحادي عشر، الثاني عشر)، التي نظمها مركز التدريب الجمركي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ حيث شارك في البرنامج 1179 طالباً وطالبة خلال الفترة من 5 إلى 30 يوليو/تموز من العام الجاري، وتم تنظيم 9 دورات وورش عمل تدريبية، والتي لاقت استحساناً وثناء من قبل الجميع، مؤكدين مدى الاستفادة ومعرفة المعلومات المهمة عن دور ورؤية جمارك دبي في خدمة المجتمع والمحافظة عليه.

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية (مُكلف): «حرصت الدائرة على الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطويعها في عملها الجمركي، وإضافتها كذلك على تدريب طلبة المدارس والجامعات والكليات عن طريق الاتصال المرئي واستثمارها في التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

وقال خميس المهيري مدرب بمركز التدريب الجمركي بالدائرة: تم وضع أهداف محددة للبرنامج؛ حيث جرى العمل عليها وتحقيقها؛ وهي: تعريف الطلبة المنتسبين بقطاعات بيئة العمل المختلفة، وإكساب الطلبة المهارات الشخصية والمهنية التي تُسهم في تأهيلهم وإعدادهم؛ للانخراط المبكر في سوق العمل، وتقليل حجم الفجوة بين التعليم وسوق العمل.