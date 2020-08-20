«وول ستريت» تكافح للارتفاع.. و«إس أند بي» يعانق مستوى قياسياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كافحت مؤشرات الأسهم العالمية خلال تداولات أمس الأربعاء من أجل الحفاظ على مكاسبها في الجلسة السابقة، وفيما تعرضت الأسواق لضغوط استمرار الغموض بشأن حزمة التحفيز الإضافي الأمريكية وتوجه العديد من الدول لتشديد إجراءات التقييد لمحاولة وقف ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى زيادة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وكلها عوامل تثير مخاوف المستثمرين على معدلات النمو والتعافي الاقتصادي العالمي، ورغم ذلك تمكنت العديد من المؤشرات من الارتداد للمنطقة الخضراء بدعم من بيانات محلية قوية ونتائج أعمال إيجابية.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الأربعاء، بعد أن سجل «ستاندرد آند بورز» في الجلسة السابقة أعلى مستوى على الإطلاق مع ترقب خطة التحفيز، واستفادت مؤشرات «وول ستريت» من نتائج قوية لشركتي التجزئة تارجت ولوز، ليسجل مؤشر «إس آند بي» مستوى قياسياً جديداً.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً بنحو 54% منذ القاع المسجل في مارس/آذار الماضي ليصل في ختام جلسة الثلاثاء لمستوى قياسي جديد ليتخلص من الخسائر التي سببها فيروس كورونا.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن الديمقراطيين ليسوا على استعداد التفاوض بشأن صفقة تحفيز مناسبة، في حين ذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن الديمقراطيين لديهم رغبة في خفض مطالبهم بشأن حزمة التحفيز إلى النصف بعد أن أقر المجلس سابقاً مشروع قانون بقيمة 3 تريليونات دولار، بينما ذكر تقرير صحفي أن أعضاء الكونجرس الأمريكي لديهم رغبة في التوافق على حزمة تحفيز أصغر.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.47% إلى 27816.1 نقطة، كما صعد «ستاندرد آند بورز» بنسبة هامشية 0.09% إلى 3395 نقطة، وصعد «ناسداك» بنحو 0.1% قبل أن يتراجع 0.36%.

وفي القارة العجوز، ارتدت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء إلى المنطقة الحمراء التي دخلتها في المستهل على إثر عجزها عن اكتساب قوة من صعود قياسي لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأمريكي فيما يخشى مستثمرون أن تعرقل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا التعافي الاقتصادي الناشئ في القارة.

وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.40%، وارتفع المؤشر البريطاني «فوتسي» 0.54%

وزاد «داكس» الألماني بأكثر من 0.5% إلى 12851.3 نقطة، كما صعد المؤشر الفرنسي «كاك» بنحو 0.62%.

ونزلت أسهم بي.بي وتوتال ورويال داتش شل بين 0.4 و1% مع تراجع أسعار الخام، وسط قلق بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، والشكوك بشأن قوة التعافي الاقتصادي من الأزمة الصحية، حيث فرضت عدة دول في أوروبا قيود سفر جديدة بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقفز سهم مجموعة ميرسك للشحن 5.6% بعد أن أعادت التأكيد على توقعات أرباح العام كاملاً عند مستوى أعلى من التوقعات السابقة.

وحقق المؤشر نيكي القياسي مكاسب طفيفة عند الإغلاق في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الأربعاء مع ارتفاع بعض أسهم شركات التكنولوجيا عقب مكاسب نظيرتها الأمريكية العملاقة ليصعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 مسجلاً ذروة قياسية الليلة الماضية.

ويقترب المؤشر نيكي كثيراً من ذروة ثلاثة عقود بالقيمة الدولارية.

وارتفع المؤشر نيكي 0.26% إلى 23110.61 نقطة بعدما مني بخسائر على مدى يومين. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.18% إلى 1613.73 نقطة. عند الحساب بالدولار، سجل 219.10 ليقل 0.3% فقط عن ذروة 2019 وهي الأعلى منذ عام 1990.

أرباح «ميرسك» الفصلية إلى 1.7 مليار دولار

تجاوزت شركة ميرسك، أكبر شركة شحن حاويات في العالم، توقعات ريفنتيف لأرباح الربع الثاني، وأبلغت عن ارتفاع بنسبة 25% قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك عند 1.7 مليار دولار، متجاوزة حاجز ال 1.6 مليار دولار المتوقعة.

وقالت الشركة إنها تتوقع ارتفاعاً في الطلب في الربع الثالث، لكنها بالمقابل حذرت من «انخفاض كبير» على مدار العام.

وعلى الرغم من تأثرها سلباً في الربع الثاني، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 6.5% عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، رفعت «ميرسك» توقعاتها التوجيهية لأرباح العام كاملاً بين 6 و7 مليارات دولار، ارتفاعاً من 5.5 مليار دولار. وقفز سعر سهم الشركة بأكثر من 7% في التعاملات الأوروبية المبكرة.