شراكة بـ 450 طناً من منتجات «مزرعة الإمارات البيولوجية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت كارفور التزامها بدعم المزارعين المحليين، وتوفير المنتجات العضوية الأفضل صحياً؛ من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع مزرعة الإمارات البيولوجية.

وفي إطار هذه الشراكة، ستؤمن كارفور 450 طناً من المنتجات الزراعية العضوية من مزرعة الإمارات البيولوجية، الأمر الذي سيمكنها من تقديم أفضل الأسعار في متاجرها. وتشكل هذه الشراكة، دلالة واضحة على النهج متعدد الجوانب الذي تتبعه «كارفور»؛ لدعم الزراعة المستدامة في دولة الإمارات.

وتشمل هذه الاتفاقية أكثر من 70 منتجاً عضوياً، حيث بات بإمكان عملاء كارفور الاستفادة من تنوع الخيارات ووفرتها عندما يقررون التسوق من المنتجات المحلية.

وستساهم كارفور، من خلال توريد المزيد من المنتجات العضوية المحلية من مزرعة الإمارات البيولوجية، في رفع مستوى الأمن الغذائي في البلاد عبر دعم المزارع المحلية وتخفيض «الأميال الغذائية»، أي توفير منتجات مستدامة تتسم بقربها من المستهلك وبمراعاتها للبيئة.