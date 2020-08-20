شهية مفتوحة على الأسهم.. 843 مليون درهم سيولة جديدة

عززت شهية المستثمرين مسلسل المكاسب للأسهم المحلية في جلسة تداولات، أمس الأربعاء، وسط سيولة ملحوظة تركزت في المقام الأول على «القيادية» في العقار والبنوك، الأمر الذي رشح مؤشرات الأسواق لكسر المزيد من نقاط الدعم في الجلسات القادمة.

أغلق سوق أبوظبي عند مستوى 4500 نقطة مع ارتفاعه 1.24%، بينما صعد مؤشر سوق دبي 1% إلى مستوى 2246.78 نقطة، لتسجل أعلى مستوياتها منذ 8 مارس/ آذار الماضي.

وواصل كل من «إعمار العقارية» و«الدار» التربع على عرش التداولات، إذ حصد الأول سيولة ب75.14 مليون درهم،وارتفع 1.73% إلى مستوى 2.93 درهم، بينما جذب الثاني 107.57 مليون درهم من السيولة، وقفز 3.63% عند درهمين.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتعاشة جماعية للأسواق الخليجية، مع ارتفاع السوق السعودي 0.19% و«الكويت» 0.25% وسوق مسقط 1.04% و «البحريني» 0.47%.

وسجلت سيولة الأسهم 843 مليون درهم، منها 344.75 مليون درهم في دبي و498.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 508 ملايين سهم، توزعت بواقع 343.3 مليون سهم في دبي، و164.8 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة فيما تراجعت أسعار أسهم 25 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 8346 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بدعم متواصل من المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والتأمين والاستثمار والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 1.78% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.87% و«دبي الإسلامي» 0.98% إلى أسهم غير قيادية مثل «جي إف إتش» 2.87% و«أملاك» 1.47%.

وزاد قطاع العقار 0.8% مع صعود «إعمار العقارية» 1.73% و«ديار» 0.69% و«داماك» 0.36% و«الاتحاد العقارية» 2.25% في مقابل نزول «أرابتك» 4.94% و«إعمار للتطوير» 1.33% و«إعمار مولز» 0.69%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.17% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 1.07% في مقابل نزول «شعاع كابيتال» 1.56% واستقرار «دبي للاستثمار»، من دون تغيير.

وعلى العكس، انخفض قطاع النقل 0.5% من انخفاض «العربية للطيران» 0.86% و«أرامكس» 0.26% و«الخليج للملاحة» 0.4%.

سوق أبوظبي

من جانبه، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مع صعود المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع والتأمين. وزاد قطاع البنوك 1.65% مع صعود «أبوظبي الأول» 1.25% و«أبوظبي الإسلامي» 4.46% و«أبوظبي التجاري» 4.25%.

وارتفع قطاع العقار 3.34% نتيجة ارتفاع «الدار» 3.63%، فيما نزل «رأس الخيمة العقارية» 0.76%. وزاد قطاع الاتصالات 0.59% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع الطاقة 1.32% مدفوعاً بارتفاع «طاقة» 1.94% و«دانة غاز» 0.71% وأدنوك للتوزيع «1.59%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.11% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.61% رغم نزول «الواحة كابيتال» 3.37 % و«إشراق» 0.23%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» مجدداً تداولات سوق دبي بقيمة 75.15 مليون درهم، مغلقاً عند 2.93 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة قدرها 72.4 مليون درهم ليغلق عند 10.75 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» مستقطباً 50.5 مليون درهم، وأقفل عند 0.318 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «الدار العقارية» بقيمة 107.6 مليون درهم ليغلق عند درهمين، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة بلغت 106.3 مليون درهم، وأقفل عند 36.5 درهم، ثم «أبوظبي الأول» الذي اجتذب 74.4 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 11.32 درهم.

وسجل «الإمارات دبي الوطني» الارتفاع الأكثر بنسبة 2.87% مغلقاً عند 10.75 درهم، وفي المقابل، سجل «أرابتك» التراجع الأكثر بنسبة 4.94% إلى 0.788 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي «أغذية» بنسبة 5.94% مغلقاً عند 3.03 درهم، فيما كان أكثر المتراجعين «الجرافات البحرية» بنسبة 4.91% ليغلق عند 5.42 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 45.57 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.14 مليون درهم محصلة شراء العرب، و14.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و29.25 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 45.57 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 6.87 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.74 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و4.13 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 6.87 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 2.87 مليون درهم محصلة بيع العرب، و4 ملايين درهم حصلة بيع الخليجيين. وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الدار» و«الإتحاد العقارية» و«ديار»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أدنوك للتوزيع»، و«إعمار مولز»، و«العربية للطيران».

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 34.2 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 12.5 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 12.5 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار بلغ 34 مليون درهم محصلة بيع.