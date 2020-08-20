عندما ترفع اليابان الراية الحمراء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاني المؤسسات الطبية وموظفوها خسائر مالية نتيجة إدارة خط المواجهة الأول في المعركة ضد وباء

وخسرت المؤسسات التي استقبلت الأشخاص المصابين الكثير من العائدات لأنها اضطرت إلى تقليص أو تأجيل العلاج لمرضى آخرين، بينما تنفق موارد إضافية على عمليات خدمة ومعالجة أولئك الذين أصابهم الفيروس. وعانى الموظفون في بعض المستشفيات أيضا تخفيض مكافآتهم الصيفية بسبب تراجع العائدات.

هذا يعني أنه لا بد من تقديم الدعم الحكومي لرفع الضرر عن المؤسسات وموظفيها الذين سعوا لمواجهة هذا الوباء. وقد وضع تفشي كوفيد-19، الذي يضع المستشفيات وأطباءها وممرضاتها تحت ضغط شديد، مرونة نظام الرعاية الصحية في اليابان على المحك. وسوف تفشل الأمة في الاختبار إذا تركت المؤسسات الطبية والعاملين فيها لمواجهة الخسائر والمتاعب دون مساندة.

فقد بلغت الخسائر التي تكبدتها 133 مستشفى تديرها الجامعات في جميع أنحاء اليابان في إبريل ومايو - بسبب الانخفاض العام في عدد المرضى والتكلفة الإضافية لعلاج الحالات الطارئة- ما مجموعه 31.3 مليار ين، وفقاً لتقرير عرض في مؤتمر لرؤساء تلك المؤسسات. وكشف التقرير أن العدد الإجمالي للعمليات الجراحية التي أجريت في مايو في 84 مستشفى، انخفض بأكثر من 30% عن العام السابق. وانخفضت الإيرادات المجمعة للمؤسسات البالغ عددها 133 مؤسسة للشهر نفسه بنسبة 16%.

وفي الوقت نفسه، تكبدت المستشفيات المزيد من النفقات نتيجة استقبال عدد كبير من مرضى كوفيد-19 الذين تطلبت معالجتهم المزيد من القوى العاملة والاحتياطات لمنع انتقال الموجة الثانية من العدوى للموظفين. وتوجب على هذه المؤسسات توفير أعداد كافية من الأسرّة التي باتت اليوم بلا فائدة بعد أن تراجعت أعداد الإصابات.

وزادت التقارير الإخبارية الأخيرة التي تفيد بأن مئات الممرضات والموظفين في مستشفى جامعة طوكيو قد يستقيلون بعد إخبارهم بأنهم لن يحصلوا على مكافأة صيفية، من قتامة الصورة حول ظروف العمل الصعبة في المؤسسات الطبية أثناء الأزمة. وتفيد مصادر نقابات عمال التمريض بأن مكافآت العاملين فيها تراجعت بنسبة 35%.

ولا يقتصر التأثير المالي الشديد على المستشفيات التي استقبلت مرضى الفيروس. فقد أشار بيان لجمعية المستشفيات اليابانية، أن نسبة 66.7% من 1200 مستشفى على مستوى البلاد تكبدت خسائر في إبريل - وترتفع النسبة إلى 78.2% بين المستشفيات التي استقبلت حالات طارئة.

وفي حين قدمت الحكومة الدعم للمستشفيات الكبيرة القادرة على التعامل مع الوباء وعززت مكافآتها لعلاج المرضى الذين يعانون حالات خطيرة، فإن المشاكل المالية في المؤسسات الأصغر وانهيارها المحتمل سيزيد العبء على المؤسسات الأكبر ويضع المزيد من الضغوط على موظفيها. وهذا يشكل تهديداً أكبر في المناطق الريفية، حيث أنظمة الرعاية الصحية المحلية أكثر هشاشة.

وقد يتسبب الوباء في تعقيد الجهود الحكومية الخاصة بتخفيف العبء المالي عن المستشفيات الخاسرة. وتحسباً لانخفاض مستقبلي في عدد أسرّة المستشفيات اللازمة وسط الانخفاض السريع في عدد السكان، رشحت الحكومة حوالي 440 من هذه المؤسسات في جميع أنحاء البلاد لاحتمال إعادة الهيكلة أوالدمج.

وهناك تحذيرات من أن إغلاق تلك المؤسسات «غير الفعالة» للحد من النفقات الطبية قد يضع نظام الخدمة الطبية في بعض المناطق في خطر في حال تعرضت البلاد لأزمة صحية طارئة مستقبلاً.

وتزداد المشاكل المالية في المؤسسات الطبية خطورة مع تزايد القلق بشأن تعرض البلاد لموجة وباء ثانية ليس فقط في طوكيو، حيث يتم الإبلاغ عن إصابات بالمئات يومياً تقريباً منذ بداية هذا الشهر، بل في تجمعات حضرية كبيرة أخرى.

ويقول رئيس الوزراء شينزو آبي، إن نظام الرعاية الصحية لا يزال في وضع مريح، نظراً لأن عدد مرضى كوفيد-19 من ذوي الحالات الصعبة قليل نسبياً، ومع ذلك، فإن وضع المؤسسات الطبية والموظفين الذين يعانون الخسائر أثناء تعاملهم مع الوباء، يفاقم مشكلة عدم الثقة حول استدامة نظام الخدمات الطبية الطارئة في البلاد، ولا بد من معالجتها. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاني المؤسسات الطبية وموظفوها خسائر مالية نتيجة إدارة خط المواجهة الأول في المعركة ضد وباء كورونا الجديد. وتشير التقارير إلى امتناع الكثير من الناس عن مقابلة الأطباء في الأشهر الأخيرة خوفًا من إصابتهم بالعدوى أثناء زيارة المستشفى أو العيادة.وخسرت المؤسسات التي استقبلت الأشخاص المصابين الكثير من العائدات لأنها اضطرت إلى تقليص أو تأجيل العلاج لمرضى آخرين، بينما تنفق موارد إضافية على عمليات خدمة ومعالجة أولئك الذين أصابهم الفيروس. وعانى الموظفون في بعض المستشفيات أيضا تخفيض مكافآتهم الصيفية بسبب تراجع العائدات.هذا يعني أنه لا بد من تقديم الدعم الحكومي لرفع الضرر عن المؤسسات وموظفيها الذين سعوا لمواجهة هذا الوباء. وقد وضع تفشي كوفيد-19، الذي يضع المستشفيات وأطباءها وممرضاتها تحت ضغط شديد، مرونة نظام الرعاية الصحية في اليابان على المحك. وسوف تفشل الأمة في الاختبار إذا تركت المؤسسات الطبية والعاملين فيها لمواجهة الخسائر والمتاعب دون مساندة.فقد بلغت الخسائر التي تكبدتها 133 مستشفى تديرها الجامعات في جميع أنحاء اليابان في إبريل ومايو - بسبب الانخفاض العام في عدد المرضى والتكلفة الإضافية لعلاج الحالات الطارئة- ما مجموعه 31.3 مليار ين، وفقاً لتقرير عرض في مؤتمر لرؤساء تلك المؤسسات. وكشف التقرير أن العدد الإجمالي للعمليات الجراحية التي أجريت في مايو في 84 مستشفى، انخفض بأكثر من 30% عن العام السابق. وانخفضت الإيرادات المجمعة للمؤسسات البالغ عددها 133 مؤسسة للشهر نفسه بنسبة 16%.وفي الوقت نفسه، تكبدت المستشفيات المزيد من النفقات نتيجة استقبال عدد كبير من مرضى كوفيد-19 الذين تطلبت معالجتهم المزيد من القوى العاملة والاحتياطات لمنع انتقال الموجة الثانية من العدوى للموظفين. وتوجب على هذه المؤسسات توفير أعداد كافية من الأسرّة التي باتت اليوم بلا فائدة بعد أن تراجعت أعداد الإصابات.وزادت التقارير الإخبارية الأخيرة التي تفيد بأن مئات الممرضات والموظفين في مستشفى جامعة طوكيو قد يستقيلون بعد إخبارهم بأنهم لن يحصلوا على مكافأة صيفية، من قتامة الصورة حول ظروف العمل الصعبة في المؤسسات الطبية أثناء الأزمة. وتفيد مصادر نقابات عمال التمريض بأن مكافآت العاملين فيها تراجعت بنسبة 35%.ولا يقتصر التأثير المالي الشديد على المستشفيات التي استقبلت مرضى الفيروس. فقد أشار بيان لجمعية المستشفيات اليابانية، أن نسبة 66.7% من 1200 مستشفى على مستوى البلاد تكبدت خسائر في إبريل - وترتفع النسبة إلى 78.2% بين المستشفيات التي استقبلت حالات طارئة.وفي حين قدمت الحكومة الدعم للمستشفيات الكبيرة القادرة على التعامل مع الوباء وعززت مكافآتها لعلاج المرضى الذين يعانون حالات خطيرة، فإن المشاكل المالية في المؤسسات الأصغر وانهيارها المحتمل سيزيد العبء على المؤسسات الأكبر ويضع المزيد من الضغوط على موظفيها. وهذا يشكل تهديداً أكبر في المناطق الريفية، حيث أنظمة الرعاية الصحية المحلية أكثر هشاشة.وقد يتسبب الوباء في تعقيد الجهود الحكومية الخاصة بتخفيف العبء المالي عن المستشفيات الخاسرة. وتحسباً لانخفاض مستقبلي في عدد أسرّة المستشفيات اللازمة وسط الانخفاض السريع في عدد السكان، رشحت الحكومة حوالي 440 من هذه المؤسسات في جميع أنحاء البلاد لاحتمال إعادة الهيكلة أوالدمج.وهناك تحذيرات من أن إغلاق تلك المؤسسات «غير الفعالة» للحد من النفقات الطبية قد يضع نظام الخدمة الطبية في بعض المناطق في خطر في حال تعرضت البلاد لأزمة صحية طارئة مستقبلاً.وتزداد المشاكل المالية في المؤسسات الطبية خطورة مع تزايد القلق بشأن تعرض البلاد لموجة وباء ثانية ليس فقط في طوكيو، حيث يتم الإبلاغ عن إصابات بالمئات يومياً تقريباً منذ بداية هذا الشهر، بل في تجمعات حضرية كبيرة أخرى.ويقول رئيس الوزراء شينزو آبي، إن نظام الرعاية الصحية لا يزال في وضع مريح، نظراً لأن عدد مرضى كوفيد-19 من ذوي الحالات الصعبة قليل نسبياً، ومع ذلك، فإن وضع المؤسسات الطبية والموظفين الذين يعانون الخسائر أثناء تعاملهم مع الوباء، يفاقم مشكلة عدم الثقة حول استدامة نظام الخدمات الطبية الطارئة في البلاد، ولا بد من معالجتها. * جابان تايمز

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