شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة على وشك إغلاق ثانٍ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

بعد شهرين مما بدا وكأنه يمثل انتعاشاً؛ تعثر الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى؛ حيث تشهد حجوزات المطاعم، وهي أحد أكثر مؤشرات نشاط الأعمال التجارية المحلية التي يتم تتبعها، ركوداً لافتاً.

وتتزايد الأدلة على ذلك مع ارتفاع أعداد الإصابات بالعدوى في ولايات «حزام الشمس»، وبعض الولايات الأخرى التي تعاني موجة انتشار ثانية، ويركن الأمريكيون إلى الحكمة والعقلانية، ويبقون في منازلهم. والخوف هذه المرة ليس شديداً كما كان في مارس/آذار؛ حيث كان الوباء غير معروف؛ لكنه لا يزال كافياً؛ لعرقلة الانتعاش.

من هنا، فإن مفتاح إعادة التشغيل هو كبح الفيروس. ويبقى أن أفضل الأدوات المتاحة في الولايات والمدن الأمريكية لتجنب موجة انتشار ثانية؛ هي استخدام الأقنعة بكثافة، وتوسيع نطاق الاختبارات، وتتبع الاتصال الفوري، وعزل المصابين. أما الرئيس دونالد ترامب، فيؤيد النظرية القائلة: إن تجاهل الفيروس؛ سيؤدي إلى زواله، ويحاول منع تمويل عمليات الاختبار والتتبع؛ لكن في ولايات مثل: تكساس وفلوريدا وأريزونا التي تفشت فيها العدوى من جديد، فإن هذا النهج - على الرغم من أنه لا يزال مفيداً - لن يكون كافياً.

لا شك أن عمليات الإغلاق الجديدة ضرورية إلى حد ما. وتدرس بعض المدن العودة إلى فرض أوامر صارمة فيما يتعلق بالإقامة في المنزل كتلك التي فرضت في الربيع. وربما لم تؤدِ عمليات الإغلاق يومها إلى الإضرار بالاقتصاد أكثر مما أضر به الفيروس نفسه. ولكن هذه المرة قد تكون الأمور مختلفة؛ نظراً لأن الخوف من الفيروس أقل حدة مما كان عليه في مارس/آذار، فقد تؤدي عمليات الإغلاق الشاملة التي كانت غير ضرورية في المرة الأخيرة إلى انكماش الاقتصاد. إضافة إلى ذلك، قد يؤدي التوتر النفسي الناجم عن العزلة الطويلة إلى تأجيج الاضطرابات الاجتماعية.

ولحسن الحظ، نحن الآن نعرف الكثير عن الفيروس أكثر مما كنا نعرف قبل أربعة أشهر، وما تعلمناه يمكن أن يساعدنا في تصميم سياسات سلامة صحية جديدة أقل تقييداً، بكثير ولا تقل فاعليتها عن فاعلية الإجراءات السابقة. وتبدو الأنشطة الخارجية أقل خطورة بكثير من الأنشطة الداخلية، والاتصال الوجيز أقل خطورة بكثير من الاتصال المطول. ولعل أخطر الأنشطة تجري في الأماكن التي يتحدث فيها الأشخاص بصوت عالٍ في بيئة داخلية مزدحمة لفترة طويلة كصالات الحفلات والأحداث الرياضية في أماكن مغلقة والمناسبات الدينية والحفلات الموسيقية وما إلى ذلك. أما المكاتب والصالات الرياضية وصالونات الشعر والمطاعم فدرجة خطورتها أقل نسبياً.

لذلك، يجب أن تركز عمليات الإغلاق الجديدة على حظر الأنشطة الأكثر عرضة للخطر فقط. يجب إغلاق النوادي والمقاهي حتى نهاية العام. سوف يؤثر ذلك في الشركات المحلية بشدة؛ لذا يجب على الكونجرس إنشاء صندوق إنقاذ يُخصص لتلك المنشآت الأشد خطورة التي تعتمد أنشطتها على التجمع لأوقات طويلة.

كما ينبغي حظر التجمعات الداخلية التي تزيد على حجم معين في المناطق المتضررة بشدة. ويتطلب هذا تطبيقاً صارماً للتعليمات؛ لأن الناس بإمكانهم تحدي القانون.

ويجب فرض قيود صارمة على البيئات شديدة الخطورة كأن يكون التباعد الجسدي وارتداء القناع والتهوية والحواجز المادية إلزامياً. ستحتاج حكومات الولايات والكونجرس إلى توفير الأموال؛ للمساعدة في دفع عجلة هذه التعديلات المطلوبة.

قد نواجه أصعب الحالات وأشدها تعقيداً في المدارس الثانوية؛ لأن إبقاء الأطفال في المنزل إلى الأبد؛ يؤدي إلى خسائر فادحة للآباء، بينما يضر بنتائج التعليم. ولكن الأطفال الأكبر سناً، تكثر في أوساطهم حالات العدوى في المدرسة ونشر الفيروس بين أفراد أسرهم، ويخشى المعلمون من العودة إلى العمل داخل الفصل الدراسي. والأفضل هو اتباع الحل الوسط - أي فتح المدارس، وتطبيق إجراءات إبعاد اجتماعي صارمة، وحواجز مادية، وأقنعة، واستخدام التعلم عن بُعد؛ عندما تكون هذه الإجراءات الأخرى غير ممكنة.

ولكن ما سوف تتركه حكومات الولايات والمدن الأمريكية مفتوحاً ليس أقل أهمية مما تغلقه. فالأنشطة الخارجية تبدو منخفضة المخاطر، خاصةً مع الالتزام بالتعليمات. يمكن أن تساعد المتنزهات والشواطئ والمناطق المفتوحة الأخرى الأشخاص في المحافظة على صحتهم العقلية والبدنية. ويمكن أن يكون البيع بالتجزئة آمناً إذا كان الجميع يرتدون أقنعة، ويحافظون على مسافة معقولة داخل المتجر.

لذا، فإن الجولات الجديدة من عمليات الإغلاق، يمكن أن تكون أكثر ذكاءً من الأولى. لا يمكن السماح بالحياة الليلية الصاخبة والأحداث الداخلية وحفلات المنازل، ولكن معظم الأنشطة الأخرى ممكنة مع اتخاذ الاحتياطات الكافية. مثل هذا النهج سوف يسمح للأمريكيين بالعودة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية، حتى في المناطق ذات معدلات الإصابة المرتفعة. ومع ظهور نتائج واعدة على صعيد تطوير اللقاحات وعلاجات الأجسام المضادة، فإن هذه القيود قد تستمر لبضعة أشهر فقط.

من المحتمل أن يؤدي هذا النوع من الإغلاقات المدروسة إلى عائد اقتصادي أعلى من أي سياسة تتبعها الحكومات المحلية في الوقت الراهن. فضرره بالاقتصاد سيكون بالحد الأدنى فقط، وسوف يسرّع الموعد الذي يأمن فيه الناس على أنفسهم من الوباء في منازلهم وخارجها.

* «بلومبيرج»