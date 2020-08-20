شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تُطلق رصاصة الرحمة على «إكسبلورر 11» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت عملاقة التكنولوجيا، مايكروسوفت، الثلاثاء، رصاصة الرحمة على منتجها الشهير متصفح «إنترنت إكسبلورر 11» (آخر إصدارات المتصفح) عبر الإعلان عن نيتها إيقاف الدعم التقني بشكل نهائي، وذلك يوم 17 أغسطس 2021.
وأوضحت الشركة في مدونتها الرسمية، أن عملية إيقاف الدعم الفني للمتصفح الشهير ستبدأ يوم 30 نوفمبر المقبل، لكنها ستستمر لبعض الوقت عبر مجموعة تطبيقات «365» (بما فيها مايكروسوفت أوفيس) حتى يوم 17 أغسطس من العام المقبل، لتتوقف عملية الدعم الفني بشكل نهائي حينها.
وظهر متصفح «إنترنت إكسبلورر» للمرة الأولى عام 1995، مع طرح نظام التشغيل «ويندوز 95»، واستطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً خلال السنوات الأولى من ظهوره.
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