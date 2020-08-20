الاقتصاد

أبوظبي في محادثات لإصدار سندات جديدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي في محادثات لإصدار سندات جديدة

تاريخ النشر: 20/08/2020

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قالت مصادر إن حكومة أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار سندات دولية جديدة، بعدما جمعت بالفعل عشرة مليارات دولار من إصدارات دين هذا العام، لتعزيز ماليتها في ظل أسعار النفط المنخفضة، وأزمة فيروس .
وجمعت أبوظبي عشرة مليارات دولار من خلال طرح مبدئي بلغت حصيلته سبعة مليارات دولار في إبريل/ نيسان، ثم أُعيد فتح الطرح في الشهر التالي.
وأبوظبي حاصلة على تصنيف AA من فيتش، وستاندر اند بورز و2Aa من موديز، ما يجعلها صاحبة أعلى تصنيف سيادي بين المصدرين في الخليج.
وذكر مصدران مطلعان على الأمر، إن الحكومة تناقش صفقة جديدة واختارت بنوكاً لترتيب الصفقة. ولم يفصح المصدران عن أسماء البنوك.
(رويترز)

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