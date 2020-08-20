استدعـاء 66 ألـف سيـارة منـذ بدايـة 2020

بلغ عدد المركبات والمحركات البحرية التي استدعتها «وزارة الاقتصاد»، بالتعاون مع الوكلاء التجاريين منذ مطلع العام الجاري 2020، قرابة 66 ألف سيارة، ومحركات بحرية ودراجة نارية وشاحنة ثقيلة توزعت على 36 حملة استدعاء.

وجاءت حملات استدعاء سيارات طراز «مرسيدس بنز» الأكثر إطلاقاً منذ مطلع العام الجاري 2020 بواقع 9 حملات استدعاء، و4 حملات ل «تويوتا»، و3 حملات ل «هوندا»، وحملتين لكل من «نيسان»، و«أودي»، و«فورد» و«مازدا»، إضافة إلى غيرها من الموديلات والطرز الأمريكية مثل «جي إم سي» «شيفروليه» «لينكولن».

وتركزت أكثر حملات السيارات استدعاء من حيث العدد تلك المتعلقة ب «ليكزس»، والتي بلغ عددها نحو 17.2 ألف مركبة، و«ميتسوبيشي باجيرو» بأكثر من 11 ألف مركبة، و«نيسان بيك أب» بأكثر من 9 آلاف مركبة. كما تضمنت حملات الاستدعاء أيضاً، 86 شاحنة ثقيلة نوع «إيسوزو»، إضافة إلى دراجات نارية طراز «ياماها»، ومحركات بحرية من العلامة التجارية ذاتها بواقع 84 محركاً.

وتأتي حملات الاستدعاء التي تطلقها «وزارة الاقتصاد»، بالتعاون مع الشركاء التجاريين لعيوب فنية وأخطاء تصنيعية، ولدواعي السلامة العامة، بما يضمن حماية سائقي وركاب السيارات.