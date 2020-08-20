«الجرافات البحرية» تبيع أسهمها في «أرابتك»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس إدارة شركة «الجرافات البحرية الوطنية» في اجتماعه، أمس الأربعاء، على بيع الشركة لأسهمها في شركة «أرابتك القابضة».

وأوضحت الشركة أن المجلس رحب بالعرض المقدم من مساهمي «الإنشاءات البترولية الوطنية»، وتكليف الإدارة التنفيذية بتعيين مقيم مستقل لإجراء تقييم للشركات المعنية في الصفقة المقترحة، وعرض التقييم على مجلس الإدارة.

ووافق أيضاً المجلس على تأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل من الشركة لمباشرة أنشطة المقاولات المدنية.

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