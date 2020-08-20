شكرا لقرائتكم خبر عن «إشراق» تشتري 5 ملايين من أسهمها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشترت شركة «إشراق للاستثمار» أمس، 5 ملايين سهم من أسهمها بقيمة 2.15 مليون درهم.

وأفادت الشركة بأن سعر الشراء بلغ 0.431 درهم للسهم الواحد، من خلال الوسيط «أبوظبي الأول للأوراق المالية».

وأشارت الشركة إلى أن عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، يبلغ 203.04 مليون سهم.

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