شكرا لقرائتكم خبر عن «لوفتهانزا» تتفق على خفض التكاليف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «لوفتهانزا» أنها توصلت إلى اتفاق مع الطيارين بشأن حزمة من الإجراءات قصيرة الأجل، لخفض التكاليف في الوقت الذي تكافح فيه شركة الطيران الألمانية، لتقليل الخسائر بسبب فيروس كورونا. وقالت الشركة الألمانية، إن نقابة الطيارين «فيرينيجنج كوكبيت» وافقت على تخفيض المدفوعات الإضافية لمزايا العمل الجزئي، بالإضافة إلى تخفيضات استحقاقات التقاعد حتى نهاية عام 2020 في مقابل ضمانات العمل حتى 31 مارس/آذار 2021 على الأقل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «لوفتهانزا» تتفق على خفض التكاليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.