«إن.إم.سي»: 60 عرضاً لأنشطة الخصوبة خارج الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة إن.إم.سي هيلث كير لإدارة المستشفيات إنها تلقت تعبيراً عن الاهتمام من أكثر من 60 من مقدمي العطاءات المحتملين، فيما يتعلق بأنشطتها في مجال الخصوبة خارج الإمارات، وهي واحدة من الأصول غير الأساسية الأولى التي تخطط لبيعها في إطار خطة للتعافي.

كانت الشركة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها قد أعلنت أنها تعتزم التقدم بطلب لسوق أبوظبي العالمي للخضوع للوصاية الإدارية، وتسعي لوقف مؤقت لسداد ديون الأنشطة وإعادة هيكلة الديون وبيع أصول في إطار خطة مدتها ثلاثة أعوام.

وقال مايكل ديفيس القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ل «إن.إم.سي» وماريا سيموفيتش، العضو المنتدب لألفاريرز أند مارسال، المشارك في الوصاية على إن.إم.سي هيلث، لرويترز إن أعمال بوسطن للتلقيح الصناعي قد يتم تضمينها في عملية البيع إلى جانب وحدة يوجين آي.في.إف ومقرها إسبانيا.

وذكرت رويترز في يونيو أن أوصياء إن.إم.سي اختاروا بيريلا واينبرج بارتنرز لتقديم المشورة بشأن البيع.

وقال ديفيس: «نحن في الجولة الأولى فحسب الآن. بعض هؤلاء الأشخاص سينسحبون من تلقاء أنفسهم وبعضهم سيضع قائمة مختصرة بناء على قدرتهم على جمع الأموال ومعرفتهم بالمحفظة والأعمال».(رويترز)