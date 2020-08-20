روما تقدم خطتها للنهوض الاقتصادي إلى بروكسل منتصف أكتوبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن بلاده ستقدم في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول مقترحاتها لبروكسل في إطار خطة الإنعاش الأوروبية التي تم إقرارها خلال قمة يوليو/ تموز التاريخية لمواجهة الأزمة الناجمة عن وباء «كوفيد-19».

وقال كونتي في مقابلة مع صحيفة «إل فاتو» اليومية الإيطالية ونشرت، أمس الأربعاء: «نعتزم تسليم خطتنا إلى أوروبا في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول».

وأوضح «نعمل على اختيار المشاريع التي تستجيب بشكل مباشر لمنطق التمويل الأوروبي، التي تتضمن استثمارات وإصلاحات هيكلية لجعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة وصلبة».

وقال «سنولي الكثير من الاهتمام للبنية التحتية الملموسة وغير الملموسة، ونريد الاستثمار في المدارس والجامعات والأبحاث. كما سنستفيد من ذلك لتحسين كفاءة الإدارة والنظام القضائي».

(أ ف ب)