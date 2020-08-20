شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوات تطالب "التموين" بعقد معرض "أهلا مدارس" مطلع أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية خطابا إلى رئيس الغرفة المهندس إبراهيم العربى ووزارة التموين والتجارة الداخلية للاستعداد لمعرض " أهلا مدارس" الذى يعقد سنويا لبيع جميع مستلزمات المدارس قبل بدء العام الدراسى المقرر 17 أكتوبر المقبل، ورفعت الشعبة مطلبها بضرورة إقامة المعرض قبل الدراسة بفترة زمنية مناسبة تتيح للشركات الاشتراك وعرض منتجاتها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين العارضين بمسافات كافية.

قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 "، أن الشعبة طالبت وزارة التموين بإقامة المعرض قبل بدء العام الدراسى بفترة لا تقل عن 10 أيام إلى أسبوعين حتى يستطيع المواطنون شراء احتياجاتهم قبل العام الدراسى، ووضعت الشعبة مقترح بإقامته الأول من أكتوبر المقبل، على أن يتم إخطار الشركات الراغبة فى الاشتراك فى المعرض فى حالة إقامته فى وقت مبكر للاستعداد بمنتجاتها للعرض.

وتابع صفا، أن المشاركين فى المعرض المستوردين والمصنعين فى السوق المحلى وتجار الأدوات المكتبية، ويوفر المعرض منتجات بأسعار مخفضة حيث تباع بسعر المصنع أو قيمة الاستيراد للسلعة بدون هوامش ربح لعدم وجود حلقات وسيطة فى البيع، ويشترى المستهلك احتياجاته من المستوردين والمصنعين مباشرة بخصومات حقيقية عن سعر بيعها فى السوق المحلى.

وأشار نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية، إلى أن العمليات الاستيرادية تراجعت عن الأعوام السابقة بنحو 50% بسبب أزمة كورونا ووجود مخزون كبير لدى التجار من الأدوات المكتبية منذ العام الماضى، بعد إلغاء الترم الثانى من العام الدراسى السابق، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة حول وضع العام الدراسى المقبل فى الذهاب للمدارس أم من خلال الأون لاين، خاصة وأن الاقبال على شراء الأدوات المكتبية من خلال النزول للدراسة ويتراجع فى حالة متابعة الدراسة الكترونيا من المنازل.