شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الواردات المصرية من السلع الزراعية إلى 428 مليون دولار فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية تراجع جملة الواردات المصرية من السلع الزراعية بشكل كبير، حيث بلغت الواردات المصرية منها نحو 428 مليون و930 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 737 مليون و180 ألف دولار في شهر مايو من العام الماضي 2019، بتراجع 308 مليون و250 ألف دولار.

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وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أهم الواردات من السلع الزراعية التي تراجعت خلال شهر مايو الماضي، وكانت في الصدارة الواردات من فول الصويا وبلغت قيمتها 167 مليون و292 ألف دولار، مقابل 174 مليون و114 ألف دولار في شهر مايو من العام الماضي 2019، بتراجع بلغ نحو 6 ملايين و822 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا، الواردات من القمح وبلغت قيمتها 121 مليون و811 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 213 مليون و378 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2019، بتراجع 91 مليون و567 ألف دولار، يليها الواردات من التفاح الطازج وبلغت قيمته 12 مليون و954 ألف دولار مايو الماضي، مقابل 32 مليون و241 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 19 مليون و287 ألف دولار، وأيضا واردات بذر عباد الشمس بقيمة 10 ملايين و703 ألف في مايو الماضي، مقابل 17 مليون و159 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين و456 ألف دولار.