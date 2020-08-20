شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد إجازة أسواق المال العربية بمناسبة رأس السنة الهجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم الإسلامي، بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1442 هجرية، ولذا قررت إدارة عدد من البورصات العربية تعطيل العمل للاحتفال بهذه المناسبة وأبرزها بورصات مصر والكويت ودبي والبحرين ومسقط وتونس، فيما لم تعلن بورصات السعودية وقطر حتى الآن تعطلها من عدمه بمناسبة هذه الاحتفالية.

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وتتعطل بورصة مصر والكويت والبحرين، اليوم الخميس، بمناسبة رأس السنة الهجرية، وسيتم استئناف الدوام الرسمي والتداول يوم الأحد الموافق 23 أغسطس، فيما تتعطل بورصة دبي يوم الأحد الموافق 23 أغسطس، وسوف تستأنف البورصة أعمالها يوم الاثنين المُقبل الموافق لتاريخ 24 أغسطس، أما بورصة تونس، حددت تاريخ العطلة وفقًا لرؤية الهلال، وبلاغ مفتي الجمهورية التونسية، لتكون الخميس أو الجمعة المقبلين.

وحددت حكومة مسقط، غرة مُحرَّم 1442هـ إجازة رسمية للموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الشخصيات الاعتبارية الأخرى، على أنه إذا صادفت غرة مُحرَّم 1442هـ يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس، فستكون الإجازة يوم الأحد 3 محرم 1442هـ، الموافق: 23 أغسطس 2020 عِوضًا عن ذلك.