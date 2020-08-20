شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: مطالب المصانع بضرورة خفض أسعار الغاز واقعية نتيجة ارتفاع التكاليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة الحسينى الخبير الاقتصادى والمالي، إن مصر نجحت في تحقيق اكتشافات كبيرة من الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذى يخلق وفرة في الطاقة وهى أحد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن مطالب المصانع بضرورة مراجعة أسعار الغاز الطبيعي واقعية جدًا، لأن التكاليف المرتفعة تمثل ضغط كبير عليهم.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن رؤية مصر للإصلاح الاقتصادى، الذى تنفذه الحكومة منذ 2016 ينعكس بصورة مباشرة على مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن تأسيس بنية تحتية قوية وموانئ ولوجستيات وشبكة طرق قوية جميعها عوامل رئيسية تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك أسعار الطاقة التنافسية، لذلك فالمراجعة الدورية لسعر الطاقة توجه جيد من الحكومة.

وبشأن القطاعات الاستثمارية الواعدة، يقول "الحسينى"، إن الحكومة وضعت أمامها تحدى وهو تحقيق نهضة للصناعة الوطنية، بوصفها عصب النمو وتوفر آلاف من فرص العمل سنويا، لذلك فجميع الوزارات ومنها الصناعة وقطاع الأعمال وغيرها تعمل على تنفيذ رؤية واضحة لنهضة الصناعة ككل بجميع قطاعاتها.

وأشار إلى أن المستثمر يبحث أيضًا عن سعر الصرف الثابت وأسعار الطاقة المناسبة، وهو ما قامت به الحكومة من خلال برنامج تحرير سعر الصرف، والذى قضى على وجود سعرين للعملات، وهذا ساهم في جعل مصر أحد أقوى الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى توفير الطاقة سواء كهرباء أو غاز لأغراض الاستثمار.

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واختتم ، أن مصر نجحت في التعامل مع أزمة كورونا بامتياز وهذا ظهر واضحا من خلال تحقيق المعادلة الصعبة، وهى الحفاظ على استمرار التشغيل لكافة القطاعات الصناعية، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على حياة العاملين والموظفين، وكذلك توفير برامج لحماية العمالة المتضررة من فيروس كورونا.