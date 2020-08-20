شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تكشف تفاصيل توقيع 12 اتفاقية مع كبرى الشركات للتنقيب عن البترول والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمدى عبد العزير، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه جرى إنشاء مستودعين لتخزين البترول الخام بتكلفة 60 مليون دولار وتشديد الإجراءات فى مكافحة الحرائق بميناء الحمراء البترولى. وتابع عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، الذى يقدمة الإعلامى أحمد موسى، قائلا إنه تم تطوير عمليات تداول الزيت الخام بأحدث أنظمة التحكم والأمان لموانئ التداول، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع قريبا على 12 اتفاقية بترولية للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز، وهناك شركات عالمية كبرى فى مجال البترول ستعمل فى البحر الأحمر و19 مليون دولار منح توقيع لحفر 21 بئرا.

وواصل عبد العزيز، أن مصر تحترم تعهداتها الدولية فى مجال البترول وجاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن حجم إنتاج مصر من الغاز أكثر من 7 مليارات قدم مكعب.



يذكر أن مصر حققت علي مدار السنوات الست الماضية عدد 295اكتشافاً بترولياً جديداً (197 زيت خام، 98 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس أضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالي371.619 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالي 38 تريليون قدم3 غاز طبيعي بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية حوالي 440 مليون طن بواقع 189.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 234 مليون طن غاز طبيعي، و 7.8مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.