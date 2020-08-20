شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تمحو مكاسبها وتغلق على انخفاض عقب محضر اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك في أعقاب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي ليتخلى "ناسداك" و"إس أند بي 500" عن إغلاقات قياسية جديدة.



وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي – الصادر اليوم – عن قلق بالغ لدى أعضاء البنك المركزي بأن الاقتصاد الأمريكي سيتعرض لمزيد من الأضرار والخسائر نتيجة أزمة فيروس "كورونا".



وتحدث بعضهم عن ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات ضمن السياسة النقدية من أجل مواجهة تداعيات الفيروس التاجي على الاقتصاد عبر قرارات الفائدة والتيسير الكمي.



لكن آخرين حثوا الكونجرس الأمريكي والحكومة الفيدرالية على ضخ المزيد من إجراءات التحفيز المالي لدعم الاقتصاد.

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وفي سوق الخام، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.1% أو ما يعادل أربعة سنتات وأغلقت جلسة نيويورك عند 42.93 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.03 دولار وأقل سعر عند 42.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.2% أو ما يعادل تسعة سنتات وأغلقت جلسة لندن عند 45.37 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 45.4 دولار وأقل سعر عند 44.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3% (ما يعادل 85 نقطة) إلى 27693 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 27920 نقطة وأقل مستوى عند 27647 نقطة.



وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 64 نقطة) إلى 11146 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11257 نقطة وأقل مستوى عند 11132 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 3375 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3399 نقطة وأقل مستوى عند 3369 نقطة.