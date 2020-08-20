شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على ارتفاع رغم صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت عقود القمح خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية لكن هناك توقعات متشائمة بشأن جفاف الطقس في بعض المناطق بالولايات المتحدة.



وتسود المخاوف في بورصة "شيكاغو" للسلع الزراعية حول استمرار الجفاف في أجزاء بالغرب والوسط في الولايات المتحدة، وهي مناطق شهيرة بمساحات شاسعة من الحبوب.

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هذا، ومن شأن هذا الجفاف التأثير على جودة وحجم المحاصيل الزراعية في تلك المناطق بموسم الحصاد الحالي الأمر الذي يقلل المعروض منها، وبالتبعية يعني ارتفاع الأسعار.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.03 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.8% وأغلقت عند 5.12 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 5.14 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 5.06 دولار.