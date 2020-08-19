شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض في ظل ضغوط ارتفاع العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الأربعاء متأثرة بضغوط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية لتسير على نهج الذهب نحو الهبوط.



هذا، وقد صدر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي اليوم مشددا على المخاوف التي أبداها أعضاء البنك المركزي بشكل علني.



وأوضحت فاعليات الاجتماع مزيدا من المخاوف لدى أعضاء البنك بشأن تأثير أزمة "كورونا" وامتداد أضرارها على الاقتصاد لفترة أطول.

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وطالب عدد من أعضاء البنك المركزي بضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات الدعم وفق السياسة النقدية ينما يرى آخرون ضرورة تدخل السياسة المالية من الكونجرس والحكومة بشكل إضافي.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.03 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسلي سبتمبر/أيلول بنسبة 2.6% أو ما يعادل 73.5 سنت إلى 27.340 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 28.1 دولار وأقل سعر عند 26.625 دولار.