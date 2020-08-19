شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض رغم صدور بيانات أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء متأثرا بقوة العملة الأمريكية على الرغم من صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



كان السلطات البريطانية قد أعلنت أمس بدء جولة جديدة من المفاوضات بشأن "بريكست" مع الجانب الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق يتعلق بالفترة الانتقالية وإعادة تشكيل العلاقات المستقبلية بين الطرفين.



وتم إطلاق المفاوضات بين كبير المفاوضين البريطانيين "ديفيد فروست" ونظيره الأوروبي "ميشيل بارنييه".

Advertisements



ولا تزال الخلافات عميقة بين لندن وبروكسل حول عدة قضايا من بينها الهجرة والاتحاد الجمركي وغير ذلك.



كانت المملكة المتحدة قد نفذت الخروج رسميا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي وتم على أثر ذلك دخول المرحل الانتقالية التي تنتهي بنهاية العام الجاري.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا بنسبة 1% في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات ارتفاع نسبته 0.6%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 1.3103، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3268 في حين سجل أقل سعر عند 1.3095.