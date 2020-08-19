شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض أدنى 2000 دولار مجدداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليتخلى المعدن النفيس عن المكاسب التي سجلها أمس الثلاثاء والتي دفعته أعلى حاجز 2000 دولار للأوقية ليغلق أدناه مجدداً.



هذا، وقد أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي – الصادر اليوم – قلقاً بالغا لدى أعضاء البنك المركزي بأن الاقتصاد الأمريكي سيتعرض لمزيد من الأضرار والخسائر نتيجة أزمة فيروس "كورونا".

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وتحدث بعضهم عن ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات ضمن السياسة النقدية بينما يرى آخرون ضرورة التدخل بمزيد من قرارات وإجراءات السياسة الالية من الكونجرس والحكومة.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.03 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.1% أو ما يعادل 42.80 دولار إلى 1970.30 دولار للأوقية عد مكاسب بنسبة 0.7% في الجلسة السابقة، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2015.6 دولار وأقل سعر عند 1941.1 دولار.