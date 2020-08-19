الاقتصاد

الدولار يستعيد نغمة الصعود أمام أغلب العملات الرئيسية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء وأبقى على مكاسبه عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي (الذي انعقد أواخر يوليو/تموز الماضي).


وصدر اليوم محضر الاجتماع الذي أسفر عن تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين 0.25% والصفر دون تغير مع التعهد بعدم رفعه من هذا المستوى قبل الوصول إلى التعافي الكامل للاقتصاد الأمريكي.


وأعرب أعضاء البنك المركزي في الاجتماع عن قلقهم البالغ من تأير أزمة "" على الاقتصاد الأمريكي خاصة النشاط الاقتصادي وسوق العمل والتضخم.

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وتوقع مسؤولو البنك مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الأكبر في العالم خاصة مع التوقعات بموجة ثانية من الإصابات.


ويرى البعض منهم ضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز من خلال السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي في حين يرى البعض الآخر ضرورة التدخل بمزيد من السياسة المالية عبر الكونجرس والحكومة الفيدرالية.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.03 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.

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