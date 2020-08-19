حفاظا على أرواح المستهلكين.. «حماية المستهلك» يستدعي 512 سيارة «فورد فيوجين»

كتب: ضياء السقا

أطلق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة "فورد" العالمية حملة استدعاء 512 سيارة من نوع فورد فيوجين إنتاج مارس 2015 إلى يوليو 2015 وذلك لتغيير مسامير تثبيت موتور علبة "الدريكسيون" كإجراء احترازي.

وبحسب بيان للجهاز، يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على الحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشيًا مع حرص الجهاز المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق.

كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم للجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة "واتس آب" 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.