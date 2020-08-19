شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على مراحل تصنيع الأثاث فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد صناعة الأثاث المصرية من الصناعات الواعدة التي يعول عليها كثيرا في النهوض والتنمية الاقتصادية داخل المجتمع المصري، إذ أن صناعة الأثاث من الصناعات التي تستوعب عدد كبير من الأيدي العاملة، بالإضافة إلى كونها من الصناعات التي تنمو نموا سريعا، ومن ثم تساعد على نمو الناتج المحلي كما أنها تساعد أيضا على زيادة حجم التصدير وتسهيل الحصول على العملات الأجنبية من حصيلة هذا التصدير.

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وقدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انفوجراف يعرض مراحل صناعة الأثاث في مصر وهي 9 مراحل بدءا من التجهيز وحتى العرض والبيع.