شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 20 جنيها بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 860 للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناجى فرج عضو شعبة المعادن الثمينة، إن أسعار الذهب سجلت تراجع بلغ 20 جنيها للجرام في التعاملات المسائية، مشيرا إلى هبوط جرام 21 وهو الأكثر رواجا في مصر من 880 إلى 860 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر أوقية الذهب إلى 1945 دولار.

أسعار الذهب بعد هبوطها..

عيار 18 : 737.15 جنيه.

عيار 21 : 860 جنيها.

عيار 24 : 982.85 جنيه.

الجنيه الذهب : 6880 جنيه.

السعر العالمي : 1945 دولار.



وأضاف فرج، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تذبذب أسعار الذهب في مصر أثر بصورة مباشرة على مبيعات المعدن النفيس، لافتا إلى أن تراجع ملحوظ تشهده حركة المبيعات بالنصف الثاني من 2020.

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وتوقع ناجى فرج، أن تصعد أوقية الذهب إلى ألفى دولار مرة أخرى مع عودة الطلب على الملاذات الآمنة خلال وقت قصير، مشيرًا إلى أن الذهب رغم انخفاضه إلا أنه متوقع أن يعود للصعود مجددا

وفى سياق متصل، أضاف فرح لـ"الخليج 365"، أن تقرير مجلس الذهب العالمى، للربع الثانى من سنة 2020، فقد تراجع الطلب، على المشغولات الذهبية، فى مصر بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من 2019، حيث وصل حجم المبيعات إلى 1.7 طن مقارنة بـ5.5 طن.

وأضاف عضو شعبة المعادن الثمينة، أن حجم المبيعات للمشغولات فى معظم الدول تراجع بنسب متفاوتة، حيث بلغ التراجع فى الإمارات العربية المتحدة نسبة 86% والسعودية بنسبه 80%؜ والكويت بنسبة 35%؜.