شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إيراني: سوق النفط لم يستقر بعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، للتلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، إن سوق النفط لم يستقر بعد، لكنه أضاف أن الإجراءات التي تطبقها أوبك ناجحة في رفع أسعار النفط.
وقال زتغنه - حسبما نشرت رويترز- "لم تستقر السوق بعد لعدة أسباب، منها تفشي فيروس كورونا ... لكن أوبك اتخذت إجراءات جيدة".
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