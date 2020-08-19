شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إيراني: سوق النفط لم يستقر بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، للتلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، إن سوق النفط لم يستقر بعد، لكنه أضاف أن الإجراءات التي تطبقها أوبك ناجحة في رفع أسعار النفط.

وقال زتغنه - حسبما نشرت رويترز- "لم تستقر السوق بعد لعدة أسباب، منها تفشي فيروس كورونا ... لكن أوبك اتخذت إجراءات جيدة".