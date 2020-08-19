شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعى: ضخ 1.1 مليار جنيه تمويلات بمشروع إحياء البتلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يعتزم ضخ نحو مليار ومائة مليون جنيه تمويلات جديدة في المشروع القومى لإحياء البتلو خلال الفترة القادمة بفائدة 5% متناقصة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وموافقة البنك المركزي المصري، حيث ستسهم هذه التمويلات في زيادة حجم المحفظة إلى أكثر من 2 مليار جنيه مقارنة بالرصيد الحالي وهو 970 مليون جنيه بنسبة نمو نحو 114%.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الزراعي المصري يساهم بشكل كبير في المشروع القومى لإحياء البتلو، حيث بلغ حجم الأعمال منذ بدء المشروع القومي للبتلو أكثر من مليار و600 مليون جنيه بالبنك الزراعي المصري، وتم سداد قروض وإعادة منحها لدورات متتالية، بينما تبلغ الأرصدة القائمة والمعتمدة حاليا 970 مليون جنيه.