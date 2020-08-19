شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 19- 8 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 19-8 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.553 مليار جنيه.





إيقاف تداول 27 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 27 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم العربية لحليج الأقطان، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، المنصورة للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، جنوب الوادي للأسمنت، بي انفستمنتس القابضة، الحديد والصلب المصرية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العربية للمحابس، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك-1.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.





البورصة تربح 4.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.553 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 526.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.5 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.31%، والعرب على 4.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.70% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.29%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.8 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 11160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 1966 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13083 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 4277 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 1692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 2571 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 843 نقطة.

وصعدت أسهم 119 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 33 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

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- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد بسعر إغلاق 31.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.672 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 8 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.89%.

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 12.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.79%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 6.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.71%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك-1 بسعر إغلاق 0.101 جنيه بنسبة تراجع بلغت 66.22%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 2.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.41%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 7.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.65%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 5.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.01%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 54.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.85%.