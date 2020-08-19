شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 19-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 19-8-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.553 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 27 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم العربية لحليج الأقطان، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، المنصورة للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، جنوب الوادي للأسمنت، بي انفستمنتس القابضة، الحديد والصلب المصرية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العربية للمحابس، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك-1.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

البورصة تربح 4.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.553 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 526.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.5 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.31%، والعرب على 4.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.70% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.29%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.8 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 11160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 1966 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13083 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 4277 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 1692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 2571 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 843 نقطة.

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وصعدت أسهم 119 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 33 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، أرابيا انفستمنتس هولدنج، 100 ألف سهم، 42 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، ايديتا للصناعات الغذائية، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، السويس للأسمنت، مصر للأسمنت-قنا، المصرية للمنتجعات السياحية، 4900 سهم، 750 ألف سهم، 343.8 ألف سهم، 39025 سهم، 50 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، على التوالي، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية 2 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 10500 سهم، كما اشترت إدارة شركة القابضة للاستثمارات المالية 200 ألف سهم، واشترى مجلس إدارة شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي 5 آلاف سهم.

بالم هيلزأعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن اعتماد الجمعية العامة للشركة، قرار مجلس إدارة الشركة بشان قبول استقالة محمد محمود فهمي عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل بالشركة، وتعيين طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي، كما وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة من خلال إحدى الشركات التابعة لشركات بالم هيلز للتعمير، بإبرام عقد معاوضة مع شركة تعليم لخدمات الإدارة بشان إنشاء جامعة خاصة مشروع "باديا" إحدى المشروعات التابعة للشركة، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية، على إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وشطب شهادات الإيداع الدولية من بورصة لندن للأوراق المالية.

أبوقير للأسمدةأعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن عزم الشركة الطعن قضائياً في قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، بعدم قبول التظلم شكلاً المقدم من شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بإلغاء قرار الهيئة المتظلم منه رقم 47 لسنة 2020 بتعديل القرار رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فيما تضمنه من حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة، أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري.

العز للسيراميكأعلنت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، عن سبب تراجع الأرباح في الفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، إلى الانخفاض الحاد في الطلب على العديد من السلع والخدمات، والتي من بينها منتجات السيراميك، وذلك نتيجة للتأثيرات السلبية للموجة الأولى لوباء كورونا

المصريين للإسكانأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، لعدد 5.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه.