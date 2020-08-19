شكرا لقرائتكم خبر عن فى زمن "كورونا".. "فودافون" تتيح التدريب الصيفى لطلبة الجامعة والعمل من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حصولها على جائزة أفضل بيئة عمل لعدة سنوات واستمرارًا لجهودها فى دعم الشباب، أعلنت شركة "فودافون مصر"، شبكة المحمول الأولى فى مصر، عن استمرارها تقديم برنامج التدريب الصيفى لتطوير القدرات الرقمية للشباب فى مجال التقنيات الحديثة والمتقدمة، وهو ما يأتى فى إطار توجه فودافون الاستراتيجى للاستثمار فى الكوادر الشبابية، وتنمية قدرات الموهوبين والمبدعون فى المهارات الرقمية، وهو ما يخدم عملية التحول الرقمى، التى تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية وفودافون.

ونظرًا للظروف الحالية قامت الشركة بتقديم البرنامج التدريبى الصيفى لهذا العام افتراضيًا، مما يعكس التزام فودافون بدورها فى تمكين المواهب الشابة من تطوير مهاراتها، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتعتبر تلك للمرة الأولى منذ انطلاق البرنامج، حيث سيتم تدريب 70 من طلبة الجامعات.

واعتمدت الشركة فى تصميمها لهذا البرنامج الافتراضى على أحدث التقنيات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، حيث يتيح للطلاب فرصة للتسجيل وتلقى البرنامج من خلال الموقع الرسمى، كما يمنح الطلاب المتميزون فرصة العمل على مشروعات متنوعة، يتم تحديدها من قبل فريق العمل المسئول عنهم، ليتم إنجازها وإتمام المهام المطلوبة افتراضيًا من المنزل، بدون الحاجة للتواجد الفعلى بمقر الشركة.

كما يحصل الطلاب على إمكانية التواصل والتعامل مع فريق العمل، ومناقشة وإتمام المهام والمشروعات الرقمية من المنزل طوال فترة التدريب، والتى تساهم فى تأهيل هؤلاء الطلبة للحصول على وظائف رقمية أو تعتمد على التقنيات الحديثة.

أعربت نجلاء قناوى، رئيس قطاع الموارد البشرية فى شركة فودافون مصر، عن اهتمام الشركة بتدريب الكوادر الشابة من طلبة الجامعات، واعدادهم ليتمكنوا من تلبية متطلبات سوق العمل والوظائف المستقبلية لافتة إلى أهمية الاستثمار فى هذه البرامج التدريبية التى تنمى لديهم القدرة على التواصل والتفكير ضمن فريق وطرح الأفكار المبتكرة.

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