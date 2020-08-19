شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء فى مصر.. البورصة تربح 4.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى، اليوم الأربعاء، عددا من الأحداث الهامة على المستويات المحلية والعالمية، لعل أبرزها ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات للبورصة، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.553 مليار جنيه.

150 مترا حد أقصى لصافى مساحة الشقة بمبادرة التمويل العقارى

قال البنك المركزى المصرى، إنه سيتم إجراء تعديل بشروط وتفاصيل مبادرة التمويل العقارى لمتوسطي الدخل بسعر عائد 8% متناقص، والخاص بالحد الأقصى لمساحة الوحدة محل التمويل، ليصبح الحد الأقصى لصافى مساحة الوحدة 150 مترا مربعا، وذلك لتبين عدم تفعيلها بالشكل المتوقع، وبالتالى عدم استفادة الفئة المستهدفة منها.

وأضاف البنك المركزى المصرى أنه اتضح أن أحد أهم معوقات تفعيلها هو عدم وضوح إذا كانت مساحة الوحدة المذكورة كأحد شروط الاستفادة من المبادرة، بواقع 150 متر مربع كحد أقصى- هي صافي أم إجمالي مساحة الوحدة، وعملًا على التيسير على العملاء وفي ضوء المقترحات الواردة من البنوك، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 أغسطس 2020 القرار السابق.

الدولار يفقد الهيمنة

كافح الدولار اليوم الأربعاء ليستقر فوق أقل مستوى في 27 شهرا بقليل الذي سجله الليلة الماضية بعد صعود قياسي لوول ستريت زاد من الضغط على العملة الأمريكية جراء تنامي توتر التجارة بين واشنطن وبكين.

واستقرت العملة الأمريكية إلى حد كبير عند 92.262 مقابل سلة من العملات في التعاملات الأوروبية مرتفعة قليلا عن أقل مستوى منذ أبريل 2018 عند 92.124 الذي سجلته يوم الثلاثاء.

وفقد مؤشر الدولار أكثر من خمسة بالمئة منذ نهاية يونيو وسجل أكبر خسارة شهرية في عقد في يوليو مع مراهنة المستثمرين علي تعاف اقتصادي أقوى خارج الولايات المتحدة.

هيئة البريد: إجازة غدا الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية

قررت الهيئة القومية للبريد تعطيل العمل بالمكاتب يوم الخميس المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس المقبل الموافق 20 أغسطس إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442 هجرية وذلك وفقا لما أكده مسؤول بالهيئة لليوم السابع.

وكان آخر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن عدد المستفيدين من صرف المعاشات خلال مارس الماضي وصل إلى 4.71 مليون مستفيد مقارنة بنحو مقارنة بنحو 5.4 مليون في فبراير 2020 و 5.46 مليون مستفيد في مارس 2019. و بلغ عدد السكان المخدومين بمكتب بريد نحو 25.19 الف في مارس 2020 مقارنة بنحو 25.17 في فبراير 2020 و 24.78 في مارس 2020

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كما وصل حجم الحوالات بمكاتب البريد إلى نحو 1.7 مليون حوالة مالية في مارس 2020 مقارنة بنحو 1.6 مليون حوالة في فبراير عام 2020 و 1.8 مليون حوالة في مارس 2019، وتستحوذ الهيئة القومية للبريد على نحو 98% من قيمة الحوالات المالية بمصر وفقا لمسؤولين بالهيئة.

وفد جهاز المشروعات يزور قنا

زار وفد من جهاز تنمية المشروعات برئاسة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز محافظة قنا و التقى خلالها مع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ولفيف من قيادات المحافظة، وتناول اللقاء تنسيق أوجه التعاون بين الجهاز والمحافظة بهدف التوسع في إقامة مشروعات جديدة صغيرة ومتناهية الصغر أو مساندة المشروعات القائمة كما تم مناقشة مشاركة الجهاز في تطوير المنطقة الحرفية بمنطقة الصالحية والمجمع الصناعى بنجع حمادى ودراسة إمكانية إقامة مشروعات صغيرة كصناعات تكميلية ومغذية لمستلزمات مصانع السكر والألومنيوم والأسمنت وغيرها بالمحافظة.

ارتفاع البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.553 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 11160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 1966 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13083 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 4277 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 1692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 2571 نقطة.

تراجع الذهب 10 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 878 جنيها للجرام، في ظل هبوط سعر الذهب عالميا إلي 1989 دولار.

وأغلق سعر الذهب في مصر على هبوط بقيمة جنيهين أمس، جراء هبوط الدولار في السوق المصرفي، ليختم الذهب تعاملاته الثلاثاء علي سعر 888 جنيها للجرام لكن تراجع أوقية الذهب لأدنى من ألفي دولار تسبب في هبوط الأسعار في مصر.